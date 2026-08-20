"Давайте будемо відверті": посол ЄС звернулася до світу після нової атаки РФ

Дипломатка звернула увагу світу на те, що минулої ночі російські окупанти вбили щонайменше 13 людей у Києві, а ще 34 цивільні отримали поранення.

Матернова також наголосила, що в Солом'янському районі столиці ворожий удар зруйнував верхні поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку.

Окрім того, росіяни цинічно атакували дитячу лікарню.

На тлі останніх подій посол ЄС нагадала, що 19 серпня армія РФ цілеспрямовано вдарила по штабу Національної поліції в Житомирі, внаслідок чого троє людей загинули, а 53 - зазнали поранень.

"Давайте будемо відверті: це не війна на фронті. Солдати не воюють проти солдатів. Росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні. Ми маємо голосно про це говорити. Ми маємо про це писати, щоб світ пам'ятав про воєнні злочини, скоєні Росією в Україні", - закликала Матернова.