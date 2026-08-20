"Давайте будем откровенны": посол ЕС обратилась к миру после новой атаки РФ

Дипломат обратила внимание мира на то, что минувшей ночью российские оккупанты убили по меньшей мере 13 человек в Киеве, а еще 34 гражданских получили ранения.

Матернова также отметила, что в Соломенском районе столицы вражеский удар разрушил верхние этажи девятиэтажного жилого дома.

Кроме того, россияне цинично атаковали детскую больницу.

На фоне последних событий посол ЕС напомнила, что 19 августа армия РФ целенаправленно ударила по штабу Национальной полиции в Житомире, в результате чего три человека погибли, а 53 - получили ранения.

"Давайте будем откровенны: это не война на фронте. Солдаты не воюют против солдат. Россия убивает гражданских и бомбит жилые дома и детские больницы. Мы должны громко об этом говорить. Мы должны об этом писать, чтобы мир помнил о военных преступлениях, совершенных Россией в Украине", - призвала Матернова.