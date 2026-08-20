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"Давайте будемо відверті": посол ЄС звернулася до світу після нової атаки РФ

11:23 20.08.2026 Чт
2 хв
Матернова закликала союзників діяти
aimg Юлія Капітонова
"Давайте будемо відверті": посол ЄС звернулася до світу після нової атаки РФ Фото: Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Міжнародна спільнота не має права мовчати, коли Росія вбиває мирне населення України.

Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у X.

Дипломатка звернула увагу світу на те, що минулої ночі російські окупанти вбили щонайменше 13 людей у Києві, а ще 34 цивільні отримали поранення.

Матернова також наголосила, що в Солом'янському районі столиці ворожий удар зруйнував верхні поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку.

Окрім того, росіяни цинічно атакували дитячу лікарню.

На тлі останніх подій посол ЄС нагадала, що 19 серпня армія РФ цілеспрямовано вдарила по штабу Національної поліції в Житомирі, внаслідок чого троє людей загинули, а 53 - зазнали поранень.

"Давайте будемо відверті: це не війна на фронті. Солдати не воюють проти солдатів. Росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні. Ми маємо голосно про це говорити. Ми маємо про це писати, щоб світ пам'ятав про воєнні злочини, скоєні Росією в Україні", - закликала Матернова.

Атака РФ на Київ та область 20 серпня

Минулої ночі у столиці та на Київщині прогриміли вибухи на тлі повітряної тривоги.

Росія скерувала на регіон ракети різних типів, а також ударні дрони.

Згодом стало відомо, що в Броварах через ворожу атаку сталася аварія на електромережах.

Також влада повідомила, що частина Києва залишилася без світла після нічних ударів ворога.

Вранці 20 серпня сили ППО розповіли, як відбивали нову атаку РФ та скільки цілей змогли знешкодити.

Окрім того, стало відомо, що Міноборони РФ виступило з цинічною заявою після вбивства цивільних у Києві та області.

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