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Данський стартап пропонує захистити Одесу від "Шахедів": на якому етапі розробка

15:10 03.07.2026 Пт
3 хв
Технологія складається з двох частин і може знищувати необмежену кількість дронів
aimg Тетяна Степанова
Фото: данський стартап пропонує захистити Одесу від "Шахедів" (Getty Images)

Данська компанія BlueShadow розробила систему Blue Dragon для захисту Одеси від "Шахедів". Це рій автономних безпілотних надводних суден, які знищуватимуть дрони на відстані 10-20 км від берега.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів засновник і CEO данської компанії BlueShadow Чарльз Махер.

"Наша технологія розроблена для захисту людей у прибережних регіонах України - насамперед Одеси, яка регулярно потерпає від ударів шахедів саме з боку моря, де можливості протиповітряної оборони обмежені", - зазначив Махер.

За його словами, мета компані захистити міста, інфраструктуру та торгівлю.

"Захищаючи ці ключові аспекти прибережної зони України, ми даємо свободу долати тиск Росії, а також відновлюватися навіть після бойових дій у ситуації гібридної війни", - підкреслив засновник компанії.

Сама технологія складається з двох частин. Перша - це технологічна платформа C4ISR, яка об'єднує рої безпілотних суден, що працюють у морі, з системами command and control вищого рівня, такими як Delta, Кропива та SkyMap.

Компанія отримує інформацію від цих систем і водночас передає їм дані, отримані від своїх сенсорів.

Друга частина - технологія Blue Shadow Edge, модуль автономності, який встановлюється на кожне безпілотне надводне судно.

Це дозволяє суднам діяти як ескадра, об'єднана спільною операційною картиною, і самостійно ухвалювати рішення для оптимізації бойового зіткнення.

Якщо система фіксує, що шахеди наближаються з певного напрямку, вона може перенаправити туди окремі судна або весь рій.

Система оптимізована саме для перехоплення. Кожне судно, яке встановлює контакт із ціллю, визначає ймовірність її знищення, а рій ухвалює рішення, які саме судна братимуть участь у бою. Далі відбувається виявлення, супровід, класифікація цілі та оцінка завданих ушкоджень - щоб зрозуміти, чи потрібне повторне залучення.

"Наразі ми перебуваємо на етапі розробки. Основна платформа вже працює, і ми використовуємо її для внутрішнього бета-тестування - це вже продемонстровано й функціонує", - додав Махер.

За його словами, ця система здатна знищувати необмежену кількість дронів.

Кожне судно нестиме кілька перехоплювачів, а самі судна проєктуються модульними: їх можна комплектувати блоками з дронами-квадрокоптерами, ракетами, кулеметами, а в перспективі - й засобами РЕБ чи іншими енергетичними перехоплювачами.

"Реальне обмеження, на мою думку, - це кількість суден і перехоплювачів на них. Що стосується кількості цілей, які може обробляти програмне забезпечення, - вона практично необмежена завдяки розподіленому сенсингу та потужним обчисленням на рівні Blue Shadow Edge", - зазначив засновник компанії.

Удари РФ по Одещині

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 26 червня атакували Одеську область. Під ударом опинилася енергетика, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

10 червня російські дрони-камікадзе атакували південні райони Одеської області та акваторію Чорного моря. Внаслідок удару зазнали пошкоджень два цивільних вантажних судна.

Також 29 травня російські війська завдали удару по судну, яке прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини. У результаті атаки постраждали члени екіпажу.

Крім того, у ніч на 18 травня окупанти атакували китайське торговельне судно, що перебувало в територіальних водах України.

Наприкінці квітня під обстріл потрапив балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, який прямував морським коридором до Одеси для завантаження зерна. Через атаку на борту виникла пожежа, навігаційне обладнання вийшло з ладу.

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