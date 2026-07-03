Датский стартап предлагает защитить Одессу от "Шахедов": на каком этапе разработка

"Наша технология разработана для защиты людей в прибрежных регионах Украины - прежде всего Одессы, которая регулярно страдает от ударов шахедов именно со стороны моря, где возможности противовоздушной обороны ограничены", - отметил Махер.

По его словам, цель компании защитить города, инфраструктуру и торговлю.

"Защищая эти ключевые аспекты прибрежной зоны Украины мы даем свободу преодолевать давление России, а также восстанавливаться даже после боевых действий в ситуации гибридной войны", - подчеркнул основатель компании.

Сама технология состоит из двух частей. Первая - это технологическая платформа C4ISR, объединяющая рои беспилотных судов, работающих в море, с системами command and control высшего уровня, такими как Delta, Крапива и SkyMap.

Компания получает информацию от этих систем и вместе с тем передает им данные, полученные от своих сенсоров.

Вторая часть - технология Blue Shadow Edge, модуль автономности, устанавливаемый на каждое беспилотное надводное судно.

Это позволяет судам действовать как эскадра, объединенная общей операционной картиной, и самостоятельно принимать решения по оптимизации боевого столкновения.

Если система фиксирует, что шахеды приближаются по определенному направлению, она может перенаправить туда отдельные суда или весь рой.

Система оптимизирована именно для перехвата. Каждое судно, устанавливающее контакт с целью, определяет вероятность ее уничтожения, а рой принимает решения, какие именно суда будут участвовать в бою. Далее следует выявление, сопровождение, классификация цели и оценка нанесенных повреждений - чтобы понять, нужно ли повторное привлечение.

"В настоящее время мы находимся на этапе разработки. Основная платформа уже работает, и мы используем ее для внутреннего бета-тестирования - это уже продемонстрировано и функционирует", - добавил Махер.

По его словам, эта система способна уничтожать неограниченное количество дронов.

Каждое судно будет нести несколько перехватчиков, а сами суда проектируются модульными: их можно комплектовать блоками с дронами-квадрокоптерами, ракетами, пулеметами, а в перспективе и средствами РЭБ или другими энергетическими перехватчиками.

"Реальное ограничение, по моему мнению, - это количество судов и перехватчиков на них. Что касается количества целей, которые может обрабатывать программное обеспечение, - оно практически неограничено благодаря распределенному сенсингу и мощным вычислениям на уровне Blue Shadow Edge", - отметил основатель компании.