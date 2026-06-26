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РФ атакувала енергетику Одеської області, у Вилковській громаді блекаут

07:10 26.06.2026 Пт
1 хв
Що відомо про наслідки атаки на регіон?
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала енергетику Одеської області, у Вилковській громаді блекаут Фото: внаслідок атаки виникла пожежа (Getty Images)
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Росіяни в ніч проти 26 червня атакували Одеську область. Під ударом опинилася енергетика, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської РДА.

"Противник атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади. Унаслідок удару виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Після атаки підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації наслідків. Також відомо, що через атаку РФ постраждала одна людина, їх гадали медичну допомогу.

Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу низка населених пунктів без світла.

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів Вилківської громади", - резюмували в Ізмаїльській РДА.

Інші атаки на Одеську область

Нагадаємо, 21 червня росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по сільськогосподарському підприємству в Одеському районі, внаслідок чого виникла пожежа. За даними місцевої влади, загорілася автотехніка та паливні ємності, а також було зруйновано складське приміщення.

Також ми писали, що ворог атакував південь Одеської області 12 червня. Тоді одна з ракет противника влучила в приватний сектор, а інша - пошкодила сонячні панелі на підприємстві.

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