Данія терміново йде на перевибори через Трампа

Дипломатична криза навколо Гренландії призвела до призначення дострокових виборів у Данії. Голосування відбудеться 24 березня - на сім місяців раніше запланованого терміну.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час виступу у парламенті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Причини дострокових виборів

За словами прем'єрки, рішення про проведення виборів з’явилося після того, як президент США Дональд Трамп на початку січня знову висловив претензії на арктичну територію Гренландії.

Це спровокувало дипломатичну кризу, але водночас згуртувало данське суспільство навколо Фредеріксен, підкресливши її імідж стійкого лідера.

За даними опитувань Voxmeter, підтримка Соціал-демократичної партії зросла до 22,1% порівняно з 18% до початку кризи.

Прем'єрка пояснила, що країна входить у фазу складних викликів, які потребують оновлення мандату довіри.

"Це будуть вирішальні вибори, бо протягом наступних чотирьох років нам, як данцям і як європейцям, справді доведеться стояти на власному шляху", - наголосила Фредеріксен.

Пріоритети та підготовка до голосування

Уряд уже розпочав активну підготовку до виборів, запровадивши низку соціальних заходів - гранти на продукти харчування через інфляцію, посилення міграційної політики та реформу шкільної системи.

За словами голови уряду, Данія має зосередитися на зміцненні власної безпеки та суб'єктності в межах ЄС.

"Ми повинні визначити наші відносини зі США. Ми повинні переозброїтися, щоб забезпечити мир на нашому континенті. Ми повинні об’єднати Європу та захистити майбутнє Королівства Данія", - додала вона.

Хоча конфлікт щодо Гренландії залишається відкритим, Фредеріксен запевнила, що уряд триматиме ситуацію під контролем і під час виборчої кампанії.