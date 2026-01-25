Данія бойокотує американські товари через політику Трампа щодо Гренландії
У Данії зростає популярність мобільних застосунків, які допомагають споживачам ідентифікувати та уникати американських товарів через політику США щодо Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, популярність таких додатків як UdenUSA (без США - ред.) ) та Made O’Meter різко зросла в рейтингах App Store і Google Play у Данії. Програми дозволяють сканувати штрих-коди товарів і отримувати інформацію про їхнє походження, а американські продукти відмічаються, щоб стимулювати споживачів не купувати їх.
Наприклад, дієтична кола, улюблений напій президента США Дональда Трампа, відмічається червоним хрестиком в одному з додатків, тоді коли навпроти відомих напоїв з Франції чи Австралії зображена зелена галочка.
Тому додаток UdenUSA очолив список безкоштовних програм у данському App Store, випередивши навіть чат-боти штучного інтелекту. Його створив 21-річний програміст Йонас Піппер разом з другом, який пояснив, що проєкт не спрямований безпосередньо на заклик до бойкоту, а має дати споживачам "прозорість у виборі товарів".
За оцінками ЗМІ, поширення таких додатків частково спричинене реакцією данців на коментарі Трампа про можливу купівлю Гренландії.
Експерти відзначають, що бойкот американських товарів у супермаркетах навряд чи матиме суттєвий економічний вплив на США через невелику частку імпортованих із Америки продуктів. Проте ініціатива демонструє ріст напруги серед громадян Данії та прагнення споживачів висловити свій протест таким чином.
Трамп зазіхає на Гренландію та хоче купити острів
Як відомо, Гренландія, яка є автономною у складі Данії, проти приєднання до США, чого бажає американський лідер Дональд Трамп. Ці дві країни та їх жителів обурили плани Трампа, як і інші держави ЄС.
Однак Вашингтон на тлі цього протистояння вигадав іншу стратегію задля отримання острова - запропонувати жителям Гренландії по мільйону доларів за згоду приєднання до США.
Дональд Трамп обґрунтовує намір контролювати Гренландію тим, що вона оточена підводними човнами та кораблями Китаю та РФ, що є загрозою нацбезпеці Штатів, оскільки острів ідеально підходить для нападу на США.
В Європі розглядають плани для протистояння зазіхань Трампа на Гренландію. Один з них передбачає, що глава Білого дому переключиться на іншу ціль, що підтвердить думки - Трамп своїми погрозами лише намагається отримати поступки від Данії та ЄС.