Дания срочно идет на перевыборы из-за Трампа

Дипломатический кризис вокруг Гренландии привел к назначению досрочных выборов в Дании. Голосование состоится 24 марта - на семь месяцев раньше запланированного срока.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Причины досрочных выборов

По словам премьера, решение о проведении выборов появилось после того, как президент США Дональд Трамп в начале января снова высказал претензии на арктическую территорию Гренландии.

Это спровоцировало дипломатический кризис, но в то же время сплотило датское общество вокруг Фредериксен, подчеркнув ее имидж устойчивого лидера.

По данным опросов Voxmeter, поддержка Социал-демократической партии выросла до 22,1% по сравнению с 18% до начала кризиса.

Премьер объяснила, что страна входит в фазу сложных вызовов, которые требуют обновления мандата доверия.

"Это будут решающие выборы, потому что в течение следующих четырех лет нам, как датчанам и как европейцам, действительно придется стоять на собственном пути", - подчеркнула Фредериксен.

Приоритеты и подготовка к голосованию

Правительство уже начало активную подготовку к выборам, введя ряд социальных мер - гранты на продукты питания из-за инфляции, усиление миграционной политики и реформу школьной системы.

По словам главы правительства, Дания должна сосредоточиться на укреплении собственной безопасности и субъектности в рамках ЕС.

"Мы должны определить наши отношения с США. Мы должны перевооружиться, чтобы обеспечить мир на нашем континенте. Мы должны объединить Европу и защитить будущее Королевства Дания", - добавила она.

Хотя конфликт по Гренландии остается открытым, Фредериксен заверила, что правительство будет держать ситуацию под контролем и во время избирательной кампании.