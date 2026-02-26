ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Дания срочно идет на перевыборы из-за Трампа

Дания, Четверг 26 февраля 2026 17:45
UA EN RU
Дания срочно идет на перевыборы из-за Трампа Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Дипломатический кризис вокруг Гренландии привел к назначению досрочных выборов в Дании. Голосование состоится 24 марта - на семь месяцев раньше запланированного срока.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Давление США на Гренландию "абсолютно неприемлемо", - премьер Дании Фредериксен

Причины досрочных выборов

По словам премьера, решение о проведении выборов появилось после того, как президент США Дональд Трамп в начале января снова высказал претензии на арктическую территорию Гренландии.

Это спровоцировало дипломатический кризис, но в то же время сплотило датское общество вокруг Фредериксен, подчеркнув ее имидж устойчивого лидера.

По данным опросов Voxmeter, поддержка Социал-демократической партии выросла до 22,1% по сравнению с 18% до начала кризиса.

Премьер объяснила, что страна входит в фазу сложных вызовов, которые требуют обновления мандата доверия.

"Это будут решающие выборы, потому что в течение следующих четырех лет нам, как датчанам и как европейцам, действительно придется стоять на собственном пути", - подчеркнула Фредериксен.

Приоритеты и подготовка к голосованию

Правительство уже начало активную подготовку к выборам, введя ряд социальных мер - гранты на продукты питания из-за инфляции, усиление миграционной политики и реформу школьной системы.

По словам главы правительства, Дания должна сосредоточиться на укреплении собственной безопасности и субъектности в рамках ЕС.

"Мы должны определить наши отношения с США. Мы должны перевооружиться, чтобы обеспечить мир на нашем континенте. Мы должны объединить Европу и защитить будущее Королевства Дания", - добавила она.

Хотя конфликт по Гренландии остается открытым, Фредериксен заверила, что правительство будет держать ситуацию под контролем и во время избирательной кампании.

Спор из-за Гренландии

Напомним, дипломатическая напряженность между странами обострилась после того, как Дональд Трамп официально подтвердил интерес США к покупке крупнейшего острова в мире.

В Дании такое давление назвали абсолютно неприемлемым, подчеркнув суверенитет королевства.

Конфликт быстро перерос в экономическую плоскость - из-за посягательства на арктическую территорию в Дании начали бойкотировать американские товары.

Несмотря на это, стороны пытаются найти компромисс - недавно США и Дания начали переговоры о будущем сотрудничестве в регионе.

Эксперты отмечают, что ситуация с Гренландией фактически спасла рейтинг Метте Фредериксен, позволив ей выступить в роли защитницы национальных интересов, что и стало основой для объявления досрочных выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Соединенные Штаты Америки Гренландия Дональд Трамп
Новости
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше