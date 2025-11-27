Данія створила "нічну варту" дипломатів для стеження за Трампом через Гренландію, - ЗМІ

Як пише видання, спеціальна команда працює в Міністерстві закордонних справ Данії з 17:00 до ранку, відстежуючи всі публічні заяви та переміщення Трампа, поки Копенгаген спить.

О 7:00 ранку "нічна варта" готує та розсилає звіт уряду та відповідним відомствам про те, що сталося за ніч.

За даними ЗМІ, така практика з’явилася після дипломатичної напруги між Копенгагеном і Вашингтоном навесні, коли Трамп погрожував взяти під контроль Гренландію.

У МЗС Данії пояснили, що саме ситуація навколо острова та значна різниця в часі зі США стали ключовими причинами запровадження нічного моніторингу.

"Справедливо буде сказати, що ситуація в Гренландії та різниця в часі між Данією та Сполученими Штатами були досить важливим фактором, що сприяли запровадженню цієї домовленості навесні", - повідомили джерело близьке до міністерства закордонних справ.

Що відомо про Гренландію

Гренландія - острів між Північно-Льодовитим та Атлантичним океанами, понад 80% її території покрито льодом.

Протягом останніх 300 років острів перебував під колоніальним управлінням Данії та Норвегії, іноді одночасно обох країн.

Під час Другої світової війни Гренландія формально отримала незалежний статус, а США та Канада контролювали її стратегічно: американські ВПС використовували острів як військову базу.

Після війни острів повернули під управління Данії, скасувавши колоніальний статус.

Нині Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія, має власний уряд та представництво в данському парламенті. Водночас американська база на острові залишається.