Дания создала "ночную стражу" дипломатов для слежки за Трампом через Гренландию, - СМИ

Правительство Дании создало "ночную стражу" для мониторинга заявлений и действий президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как пишет издание, специальная команда работает в Министерстве иностранных дел Дании с 17:00 до утра, отслеживая все публичные заявления и перемещения Трампа, пока Копенгаген спит.
В 7:00 утра "ночной дозор" готовит и рассылает отчет правительству и соответствующим ведомствам о том, что произошло за ночь.
По данным СМИ, такая практика появилась после дипломатического напряжения между Копенгагеном и Вашингтоном весной, когда Трамп угрожал взять под контроль Гренландию.
В МИД Дании объяснили, что именно ситуация вокруг острова и значительная разница во времени с США стали ключевыми причинами введения ночного мониторинга.
"Справедливо будет сказать, что ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и Соединенными Штатами были достаточно важным фактором, способствовавшим введению этой договоренности весной", - сообщили источник близкий к министерству иностранных дел.
Гренландия - остров между Северо-Ледовитым и Атлантическим океанами, более 80% ее территории покрыто льдом.
В течение последних 300 лет остров находился под колониальным управлением Дании и Норвегии, иногда одновременно обеих стран.
Во время Второй мировой войны Гренландия формально получила независимый статус, а США и Канада контролировали ее стратегически: американские ВВС использовали остров как военную базу.
После войны остров вернули под управление Дании, отменив колониальный статус.
Сейчас Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, имеет собственное правительство и представительство в датском парламенте. В то же время американская база на острове остается.
В конце своего первого президентского срока Дональд Трамп пытался приобрести Гренландию, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад.
После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп заявил, что США должны взять под контроль Гренландию из соображений национальной и международной безопасности.
Эта инициатива была категорически отвергнута не только Гренландией, но и Данией при поддержке других европейских стран.
В ответ на действия президента США на острове прошли протесты, а в августе 2025 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила попытки близкого окружения Трампа влиять на политические процессы в Гренландии.
В октябре Фредериксен предположила, что Трамп, возможно, временно забыл об острове, но может снова проявить интерес к его присоединению к США.
А недавно СМИ писали, что после посягательств Трампа Дания усилила оборону Гренландии.