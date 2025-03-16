"Янкі, йдіть додому". У Гренландії відбулися протести проти Трампа

У Гренландії пройшли протести проти політики президента США Дональда Трампа. Він заявляв, що США неодмінно встановлять контроль над островом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.

Напередодні близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренландії - місті Нуук. Це найбільший мітинг в історії острова. Загалом населення Гренландії становить близько 57 тисяч осіб, а Нуука - 19 тисяч. Тому така кількість учасників акції вважається значною.

Протест також відбувся в Сісіміуті, це друге за величиною місто Гренландії.

"Ми можемо мати різні погляди на багато питань, але у цьому ми всі єдині", - заявив лідер ліберальної партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен.

Партія Нільсена здобула перемогу на парламентських виборах, а він може стати новим прем'єром Гренландії.

Фото: у Гренландії пройшли протести проти Трампа (dn.se)

Протестувальники скандували гасла: "Янкі, йдуть додому" та "Ми не продаємось". Протести пройшли під гаслом "Гренландія належить гренландському народові".

У столиці острові водночас були помічені прихильники Трампа у кепках з фірмовим написом MAGA (Make America Great Again). Це гасло політичної кампанії Трампа.