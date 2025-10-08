ua en ru
Головна » Новини » У світі

Трамп може знову зацікавитися Гренландією: Данія попередила про ризики

США, Середа 08 жовтня 2025 11:06
UA EN RU
Трамп може знову зацікавитися Гренландією: Данія попередила про ризики Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп, можливо, тимчасово забув про Гренландію, але незабаром може знову проявити інтерес до приєднання острова до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови данського уряду Метте Фредеріксен під час виступу у парламенті країни.

Копенгаген вважає, що американський президент незабаром може знову проявити інтерес до приєднання острова до США.

Про це під час виступу у парламенті країни заявила прем’єрка Данії.

Вона зазначила, що Трамп останнім часом не висловлював публічно плани щодо Гренландії, проте цей "перепочинок" є лише тимчасовим.

"Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо", - сказала Фредеріксен.

За словами прем’єрки, 60 тисяч жителів Гренландії досі живуть у страху перед потенційним американським захопленням.

"Уявіть, як це - жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя… Коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, що можна володіти, як про щось, що необхідно мати", - зазначила Фредеріксен.

Прем’єрка наголосила, що Копенгаген підтримує Гренландію у визначенні власного майбутнього та не піддасться на погрози чи залякування робити "щось явно неправильне".

Нагадаємо, що минулого місяця прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен різко відреагувала на повідомлення про можливі спроби осіб із близького оточення президента США Дональда Трампа впливати на політичні процеси в Гренландії.

Позиція Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, що ще з моменту свого повернення до Білого дому в січні Трамп почав говорити, що Сполучені Штати повинні взяти під контроль Гренландію з міркувань національної та міжнародної безпеки.

Однак ця вимога була категорично відкинута не лише Гренландією, а й Данією, за підтримки інших європейських країн. Після заяв Трампа у Гренландії пройшли протести.

