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Данія стане першою, з ким Україна запустить спільне оборонне виробництво, - Зеленський

Середа 25 червня 2025 14:24
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Данія стане першою, з ким Україна запустить спільне оборонне виробництво, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кожна країна, яка щиро підтримує Україну - може розраховувати на взаємовигідне партнерство. Данія стане першою, з ким Київ запустить спільне оборонне виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 25 червня, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. За його словами, під час переговорів були порушені питання:

  • розвитку співвиробництва зброї;
  • головування Данії в Раді Європейського союзу (ЄС);
  • подальшу підтримку Збройних сил України (ЗСУ).

"Є важливі рішення - Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами. Посилюємо Європу разом", - додав він.

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня у Гаазі проходить саміт НАТО. У тому ж числі заплановане засідання Ради Україна-НАТО.

Генеральний секретар Марк Рютте нещодавно відкрив засідання "в небезпечний момент для мільярда громадян".

У тому ж числі очікується зустріч президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа з Зеленським.

Тим часом ЗМІ пишуть, що комюніке Альянсу не буде обіцянки прийняти Україну в НАТО.

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