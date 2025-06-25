Данія стане першою, з ким Україна запустить спільне оборонне виробництво, - Зеленський
Кожна країна, яка щиро підтримує Україну - може розраховувати на взаємовигідне партнерство. Данія стане першою, з ким Київ запустить спільне оборонне виробництво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
Сьогодні, 25 червня, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. За його словами, під час переговорів були порушені питання:
- розвитку співвиробництва зброї;
- головування Данії в Раді Європейського союзу (ЄС);
- подальшу підтримку Збройних сил України (ЗСУ).
"Є важливі рішення - Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами. Посилюємо Європу разом", - додав він.
Саміт НАТО у Гаазі
З 24 по 25 червня у Гаазі проходить саміт НАТО. У тому ж числі заплановане засідання Ради Україна-НАТО.
Генеральний секретар Марк Рютте нещодавно відкрив засідання "в небезпечний момент для мільярда громадян".
У тому ж числі очікується зустріч президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа з Зеленським.
Тим часом ЗМІ пишуть, що комюніке Альянсу не буде обіцянки прийняти Україну в НАТО.
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