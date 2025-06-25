Данія стане першою, з ким Україна запустить спільне оборонне виробництво, - Зеленський

Кожна країна, яка щиро підтримує Україну - може розраховувати на взаємовигідне партнерство. Данія стане першою, з ким Київ запустить спільне оборонне виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.