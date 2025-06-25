Дания станет первой, с кем Украина запустит совместное оборонное производство, - Зеленский

Каждая страна, которая искренне поддерживает Украину - может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство. Дания станет первой, с кем Киев запустит совместное оборонное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

" Есть важные решения - Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство . Каждая страна, которая искренне помогает Украине сейчас, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство с нами. Усиливаем Европу вместе", - добавил он.

Сегодня, 25 июня, Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По его словам, во время переговоров были затронуты вопросы:

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. В том же числе запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Генеральный секретарь Марк Рютте недавно открыл заседание "в опасный момент для миллиарда граждан".

В том же числе ожидается встреча президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа с Зеленским.

Тем временем СМИ пишут, что в коммюнике Альянса не будет обещания принять Украину в НАТО.

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