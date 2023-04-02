Данілов про заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі: Китай не дозволить
Заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі Суспільного.
"Ніякого розміщення ядерної зброї у Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу. Чи надасть КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні", - сказав посадовець.
Данілов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві.
"Заяви Путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, який направлений на те, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах РФ", - пояснив секретар РНБО.
За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.
"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Москви, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", - додав Данілов.
Нагадаємо, Путін оголосив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Світ вже відреагував на заяву диктатора.
У ЄС підкреслили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам.
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