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Данілов про заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі: Китай не дозволить

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Неділя 02 квітня 2023 02:30
Данілов про заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі: Китай не дозволить Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі Суспільного.

"Ніякого розміщення ядерної зброї у Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу. Чи надасть КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні", - сказав посадовець.

Данілов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві.

"Заяви Путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, який направлений на те, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах РФ", - пояснив секретар РНБО.

За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.

"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Москви, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", - додав Данілов.

Нагадаємо, Путін оголосив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Світ вже відреагував на заяву диктатора.

У ЄС підкреслили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам.

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Ядерна зброя Олексій Данілов
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