Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам
Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами його країни.
Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ради безпеки ООН.
"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні-країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни", - заявив він.
Шуан підкреслив, що минулого року п'ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.
"Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає усі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю у Білорусі. Але йшлося про тактичну і нібито про це він просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.
Додамо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. У ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
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