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Данилов о заявлениях Путина об размещении ядерного оружия в Беларуси: Китай не позволит

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Воскресенье 02 апреля 2023 02:30
Данилов о заявлениях Путина об размещении ядерного оружия в Беларуси: Китай не позволит Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу размещения ядерного оружия на территории Беларуси является простым шантажом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире Суспильного.

"Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет", - сказал чиновник.

Данилов отметил, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси не нужно ни Пекину, ни Москве.

"Заявления Путина относительно подобных планов являются обычным шантажом, направленным на то, чтобы американцы соглашались как можно скорее идти на какие-то переговоры, договариваться, чтобы остановить войну на условиях РФ", - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, россияне уже не хотят дальнейшей эскалации войны, а хотят закончить ее как можно скорее.

"Не нужно здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра Москвы, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу", - добавил Данилов.

Напомним, Путин объявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Мир уже отреагировал на заявление диктатора.

В ЕС подчеркнули, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам.

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Ядерное оружие Алексей Данилов
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