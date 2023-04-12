Данілов про компроміси з Росією: ганебний мир та нова війна з Четвертим рейхом

Світ не повинен йти на жодні компроміси з Росією, в інакшому випадку він отримає ганебний мир та нову війну з російським Четвертим рейхом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку секретаря РНБО Олексія Данілова.