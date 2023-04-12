Данілов про компроміси з Росією: ганебний мир та нова війна з Четвертим рейхом
Світ не повинен йти на жодні компроміси з Росією, в інакшому випадку він отримає ганебний мир та нову війну з російським Четвертим рейхом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку секретаря РНБО Олексія Данілова.
Як відзначив секретар РНБО, формулу перемоги України й демократії на відміну від формули поразки - можна обговорювати.
Прирівнюючи російського диктатора Володимира Путіна до Адольфа Гітлера, Данілов відзначив, що якщо світ продовжить "тиснути руку" агресору й обере ганебний мир - в майбутньому він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.
"Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах", - пише секретар РНБО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом в мережі з'явилось відео жорстокої страти росіянами українського захисника. СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського бійця. Коментуючи відео, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав виключити Росію зі складу Ради безпеки ООН.
Як відзначив держсекретар США Ентоні Блінкен, переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією наразі неможливі, оскільки Москва не готова до конструктивного діалогу.
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