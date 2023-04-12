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"Гірше за ІДІЛ". Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військового

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Середа 12 квітня 2023 11:37
"Гірше за ІДІЛ". Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військового Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відео зі стратою українського військовополоненого окупантами вчергове доводить, що країну-агресора Росії необхідно виключити зі складу Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

"Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", - написав він.

Страта українського військовополоненого

У мережі поширилось відео жорстокої страти росіянами українського військового, на якому вони відрізали йому голову. Журналісти CNN виявили ще одне відео страти українського військового росіянами.

СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського бійця. До того ж, на відео вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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Дмитро Кулеба ООН ІДІЛ
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