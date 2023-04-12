Данилов о компромиссах с Россией: позорный мир и новая война с Четвертым рейхом
Мир не должен идти ни на какие компромиссы с Россией, в противном случае он получит позорный мир и новую войну с российским Четвертым рейхом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу секретаря СНБО Алексея Данилова.
Как отметил секретарь СНБО, формулу победы Украины и демократии в отличие от формулы поражения - можно обсуждать.
Приравнивая российского диктатора Владимира Путина к Адольфу Гитлеру, Данилов отметил, что если мир продолжит "жать руку" агрессору и выберет позорный мир - в будущем он получит новую войну с российским Четвертым рейхом.
"История учит: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Легитимизируйте фашистскую власть и возобновите business as usual с поставщиками Вермахта. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых - сотни невинных детей, разрушенные судьбы... и дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах", - пишет секретарь СНБО.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского защитника . СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского бойца. Комментируя видео, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из состава Совбеза ООН.
Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией пока невозможны, поскольку Москва не готова к конструктивному диалогу.
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