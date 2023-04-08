США оцінили можливість переговорів між Україною та РФ

Переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією на цей момент неможливі. Оскільки Москва ще не готова до конструктивного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена, якого цитує німецьке видання Tagesschau.

"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою - і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", - заявив Блінкен.

Свою думку він обґрунтував тим, що зараз РФ може скористатися переговорами лише для того, щоб перегрупувати свої війська і через певний час наступати знову.

"Росія має дійти до того, щоб вона була готова до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", - підсумував Блінкен.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявляли, що рішення про мирні переговори з Росією має ухвалюватися лише Україною, і ініціювати їх має президент Володимир Зеленський.

Додамо, що в Офісі президента України також нещодавно висловилися щодо можливості переговорів з Росією, виключивши всі територіальні компроміси.

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