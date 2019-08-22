В Дании разочарованы решением Трампа отменить визит в Копенгаген

Фото: Метте Фредериксен (Martin Sylvest)

Дания рассчитывает на углубление сотрудничества с США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отреагировала на отмену визита в королевство президента США Дональда Трампа после отказа продать Гренландию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Фредериксен поддержала гренландское правительство, которое выступило против продажи своих территорий США.

"Была начата дискуссия о потенциальной продаже Гренландии. Это отверг премьер-министр Гренландии Ким Кильсен, и я полностью поддерживаю этот отказ", - заявила премьер-министр Дании.

Она добавила, что после отмены визита Трампа отношения между Данией и США "не находятся в кризисе".

"Я не думаю, что отмена будет иметь влияние на какие-то другие вопросы", - отметила Фредериксен.

В то же время она "разочарована и удивлена" решением Трампа не приезжать в Копенгаген.

"Приглашение к более мощному стратегическому сотрудничеству с американцами в Арктике все еще существует", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь королевской семьи Дании тем временем сообщила, что отмена визита Трампом стала "сюрпризом".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии.

Напомним, Трамп подтвердил желание купить в Дании остров Гренландию. Президент США назвал это "крупной сделкой с недвижимостью".

При этом сообщалось, что правительство Дании заявило, что остров не продается. Позже с подобным заявлением выступило и правительство Гренландии.

За передачу Гренландии Соединенным Штатам Трамп планировал предложить выплаты правительства Дании в размере 600 млн долларов в год.