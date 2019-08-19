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Гренландия не продается, - премьер-министр Дании

Новости » Политика    19.08.2019 - 05:05
Гренландия не продается, - премьер-министр Дании
Фото: Метте Фредериксен (evangelicalfocus.com)

Идея о покупке Штатами одного из крупнейших островов является абсурдной, заявила датский премьер

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на сообщения о намерениях США приобрести Гренландию заявила, что разговоры о продаже острова прекращены. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал DR.

Премьер-министр 18 августа прибыла в столицю Гренландии - Нуук, где она встретится с председателем национального правительства. В частности, они обсуждят вопрос предстоящего визита американского президента Дональда Трампа в Данию, запланированного через две недели.

"Есть много важных вещей, о которых можно поговорить с политиками Гренландии, но предложение от США не одно из них", - отметила Метте Фредериксен.

Она добавила, что дискуссия о Гренландии явлется абсурдной.

"Ким Кильсен (премьр-министр Гренландии, - ред.) явно дал понять, что Гренландия не продается, и поэтому разговор прекращается", - сказала датский премьер.

Она добавила, что у Дании есть другие вопросы, которые хотелось бы обсудить с президентом США. В частности, разговор пойдет об условиях сотрудничества с США в Арктике.

"Арктика становится все более важной для всего мирового сообщества. Мы хотим более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами", - добавила Фредериксен.

Напомним, недавно стало известно, что Белый дом на самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии.

В ответ датские политики высмеяли Трампа за его желание приобрести остров. В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен вообще назвал эту информацию первоапрельской шуткой.

Это не первая попытка США купить Гренландию, так как после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 млн долларов.

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