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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Грендандию

Новости » Политика    21.08.2019 - 04:31
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Грендандию
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Встречу перенесли на неопределенное время

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии. Об этом он заявил в Twitter.

По словам Трампа, встреча должна была состояться через две недели. Однако она теперь отложена "на другое время".

"Дания - это особенная страна с необыкновенными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время", - написал президент США.

Он также отметил прямолинейность Фредериксен и добавил. что с нетерпением ждет пересмотра графика встречи в будущем.

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать ГрендандиюРанее члены датской королевской семьи не отвергли идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки. Датские монархи считают, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а предложение о покупке является комплиментом со стороны президента США Дональда Трампом.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил желание приобрести у Дании остров Гренландию. Президент США назвал это "крупной сделкой с недвижимостью".

При этом сообщалось, что правительство Дании заявило, что остров не продается. Позже с подобным заявлением выступило и правительство Гренландии.

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