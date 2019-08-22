В Данії розчаровані рішенням Трампа скасувати візит до Копенгагена

Данія розраховує на поглиблення співробітництва зі США
Прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен відреагувала на скасування візиту до королівства президента США Дональда Трампа після відмови продати Гренландію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Фредеріксен підтримала гренландський уряд, який виступив проти продажу своїх територій США.
"Була розпочата дискусія про потенційний продаж Гренландії. Це відкинув прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен, і я повністю підтримую цю відмову", - заявила прем'єр-міністр Данії.
Вона додала, що після скасування візиту Трампа відносини між Данією та США "не перебувають у кризі".
"Я не думаю, що скасування матиме вплив на якісь інші питання", - зазначила Фредеріксен.
Водночас вона "розчарована та здивована" рішенням Трампа не приїжджати у Копенгаген.
"Запрошення до більш потужного стратегічного співробітництва з американцями в Арктиці все ще існує", - наголосила вона.
Речниця королівської родини Данії тим часом повідомила, що скасування візиту Трампом стало "сюрпризом".
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відклав зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен через її відмову обговорювати продаж Гренландії.
Нагадаємо, Трамп підтвердив бажання придбатиу Данії острів Гренландія. Президент США назвав це "великою угодою з нерухомістю".
При цьому повідомлялося, що уряд Данії заявило, що острів не продається. Пізніше з подібною заявою виступив і уряд Гренландії.
За передачу Гренландії Сполученим Штатам Трамп планував запропонувати виплати уряду Данії у розмірі 600 млн доларів на рік.