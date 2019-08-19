Трамп подтвердил интерес США к покупке Гренландии

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

По его словам, Дания теряет деньги, контролируя Гренландию

В воскресенье, 18 августа, президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что его администрация рассматривает возможность покупки Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Морристауне, передает The Guardian.

При его словам, Дания теряет деньги, контролируя Гренландию.

"По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Многое можно сделать. Это очень вредит Дании, так как они теряют почти 700 млн долларов в год... Они несут потери, а для Соединенных Штатов стратегически это было бы неплохо. И мы большой союзник Дании, мы помогаем Дании, мы защищаем Данию", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер также отметил, что рассматривает возможность визита в Гренландии.

"Я думаю о том, чтобы поехать туда. Я не обязательно поеду туда, но я, возможно, поеду. Мы едем в Польшу, а затем мы можем поехать в Данию - вовсе не по этой причине, но мы рассматриваем это. Хотя это не вопрос номер один", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на сообщение о намерениях США приобрести Гренландию заявила, что разговоры о продаже острова прекращены. Она добавила, что дискуссия по Гренландии является абсурдной.

Как писало РБК-Украина ранее, недавно стало известно, что Белый дом самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии. В ответ датские политики высмеяли Трампа за его желание приобрести остров. В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен вообще назвал эту информацию первоапрельской шуткой.

Следует отметить, это не первая попытка США купить Гренландию, так как после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 млн долларов.