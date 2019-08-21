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Названа сумма, которую Трамп планировал предложить за Гренландию

Новости » Политика    21.08.2019 - 16:03
Названа сумма, которую Трамп планировал предложить за Гренландию
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

США планировали предложить за остров выплаты в размере 600 млн дол в год

За передачу Гренландии Соединенным Штатам президент США Дональд Трамп планировал предложить выплаты правительству Дании в размере 600 млн дол в год. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что информацию о сумме возможной выплаты предоставили высокопоставленные чиновники в администрации американского президента. При этом, сколько времени правительство США планировало совершать выплаты, неизвестно.

Отмечается, что также обсуждался вариант с выплатой одноразовой крупной суммы Дании, чтобы усилить интерес королевства к сделке. О какой именно сумме идет речь не сообщается.

По словам источников, обсуждение возможной покупки Гренландии обсуждалось Трампом на протяжении нескольких недель.

Интерес Америки к Арктике связан с изменением климата и таянием льда, которые делают остров более доступным и открывают новые возможности для добычи ресурсов.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что королевская семья Дании не исключила возможность продажи Гренландии США. Монархи отметили, что судьбу острова должны решать его жители. Ранее против продажи выступили правительство Дании и Гренландии.

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