Далі без України: хто пробився в плей-офф молодіжного Євро-2025

На молодіжному чемпіонаті Європи з футболу U-21 завершилася групова стадія. Після трьох турів визначилися всі учасники плей-офф та остаточно сформована сітка турніру до фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Україна втратила шанс

У заключний ігровий день основна увага була прикута до групи D, де за путівку до чвертьфіналу боролася збірна України.

"Синьо-жовті" потребували хоча б нічиєї в матчі проти Нідерландів, однак поступилися з рахунком 0:2 і завершили турнір на третьому місці.

Таким чином, українці залишають континентальний форум, а в плей-офф від групи D вийшли обидва їхні кривдники – Данія та Нідерланди.

За підсумками групового раунду ЧЄ визначилися вісім невдах, що завершили виступи. Окрім України це – Словаччина, Румунія, Чехія, Словенія, Грузія, Польща та Фінляндія.

Сітка до фіналу

Таким чином сформувалась сітка плей-офф Євро-2025 – включно до фіналу.

Чвертьфінальні поєдинки пройдуть у суботу та неділю – 21 та 22 червня.

Чвертьфінальні пари Євро-2025:

21 червня, 19:00. Португалія – Нідерланди

21 червня, 22:00. Іспанія – Англія

22 червня, 19:00. Німеччина – Італія

22 червня, 22:00. Данія – Франція

Півфінальні матчі пройдуть 25 червня. А чемпіона Європи визначать 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.

Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів. Збірна України в 2006 році здобула срібні нагороди, а в 2023-му – бронзові.