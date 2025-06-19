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Дальше без Украины: кто пробился в плей-офф молодежного Евро-2025

Четверг 19 июня 2025 10:25
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Дальше без Украины: кто пробился в плей-офф молодежного Евро-2025 Фото: Сборная Украины проиграла на ЧЕ два поединка из трех (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

На молодежном чемпионате Европы по футболу U-21 завершилась групповая стадия. После трех туров определились все участники плей-офф и окончательно сформирована сетка турнира до финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Украина упустила шанс

В заключительный игровой день основное внимание было приковано к группе D, где за путевку в четвертьфинал боролась сборная Украины.

"Сине-желтые" нуждались хотя бы в ничьей в матче против Нидерландов, однако уступили со счетом 0:2 и завершили турнир на третьем месте.

Таким образом, украинцы покидают континентальный форум, а в плей-офф от группы D вышли оба их обидчика - Дания и Нидерланды.

По итогам группового раунда ЧЕ определились восемь неудачников, завершивших выступления. Кроме Украины это - Словакия, Румыния, Чехия, Словения, Грузия, Польша и Финляндия.

Сетка до финала

Таким образом сформировалась сетка плей-офф Евро-2025 - вплоть до финала.

Четвертьфинальные поединки пройдут в субботу и воскресенье - 21 и 22 июня.

Четвертьфинальные пары Евро-2025:

  • 21 июня, 19:00. Португалия - Нидерланды
  • 21 июня, 22:00. Испания - Англия
  • 22 июня, 19:00. Германия - Италия
  • 22 июня, 22:00. Дания - Франция

Дальше без Украины: кто пробился в плей-офф молодежного Евро-2025

Полуфинальные матчи пройдут 25 июня. А чемпиона Европы определят 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.

Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов. Сборная Украины в 2006 году получила серебряные награды, а в 2023-м - бронзовые.

Ранее сообщили, что Михаил Мудрик получил в Англии официальное обвинение в употреблении допинга.

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