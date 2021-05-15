Clubhouse на Android и отмена санкций против Xiaomi. Главное из мира технологий

Социальная сеть Clubhouse запустила приложение на Android , но пока только для США. Китайский производитель электроники Xiaomi будет исключен из американского "черного списка", а Илон Маск лишился 20 млрд долларов из-за слов о криптовалюте.

Об этом и другом читайте в подборке новостей из мира технологий.

Clubhouse теперь и на Android

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для устройств на ОС Android. До этого приложение было доступно только владельцам устройств от Apple.

Но пока приложение на Android можно скачать в США. На сегодня пользователи за пределами США могут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в Google Play.

Google оштрафовали на крупную сумму за монополию в Android Auto

Итальянский регулятор оштрафовал Google на 102 млн евро за то, что местный сервис не мог работать с ОС Android Auto, которая по умолчанию отдает предпочтение Google Maps.

Кроме того, в Италии посчитали, что американский гигант занимает доминирующее положение на рынке и контролирует доступ разработчиков приложений к пользователям через Android и магазин Google Play.

Маск потерял 20 млрд долларов из-за слов о криптовалюте

Американский бизнесмен Илон Маск потерял 20 млрд долларов после высказываний на комедийном шоу о криптовалюте Dogecoin. Его слова о том, что она является аферой, обрушили акции Tesla на 15%, а собственный капитал Маска снизился до 145,5 млрд долларов.

Отметим, на шоу SNL он также рассказал, что страдает синдромом Аспергера.

США исключат Xiaomi из "черного списка"

Министерство обороны США исключит Xiaomi Corp из "черного списка" китайских компаний. Это должно открыть путь для американских инвестиций.

В заявлении министерства говорится, что обе стороны согласились завершить судебный процесс без дальнейшего оспаривания. На этой новости акции Xiaomi взлетели более чем на 6% на Гонконгской бирже. Отметим, санкции были введены после того, как США обвинили компанию в сотрудничестве с оборонной промышленностью Китай. Xiaomi через суд доказывала, что это не так.

Facebook просит читать новости перед репостом

Социальная сеть Facebook запустила в тестовом режиме функцию для того, чтобы побуждать пользователей читать новости перед репостом. В частности, при переходе на новость, которую пользователь не открывал, будет появляться соответствующее предупреждение

Предупреждение можно проигнорировать, но в Facebook полагают, что новая функция может стать сдерживающим фактором от рассылки фейков.

Какие гаджеты Apple получат iOS 15

В сети появился неофициальный список смартфонов и планшетов Apple, которые получат апдейт операционной системы. Предположительно iOS 15 получат все линейки iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone 8, iPhone 7, а также смартфоны iPhone X и iPhone XR.

Обновление до iPad OS 15 получат iPad Air 4, iPad (2020), iPad Pro (11") 1 и 2 поколения, iPad Pro (12,9") 3 и 4 поколения, а также другие планшеты, выпущенные позже 2016 года.

Китай посадит свой марсоход на красную планету

В ближайшие дни Китай намерен посадить на Марс космический зонд Tianwen-1 с марсоходом "Чжуронг". После посадки марсоход несколько дней будет находиться в посадочном модуле для диагностических тестов. После этого ровер отправится искать признаки жизни на Марсе.

Это первая попытка Китая совершить мягкую посадку космического аппарата на Марс. В случае успеха Китай станет второй страной после США, которой это удалось.

Украина запустит семь спутников и построит космодром

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что космическая программа страны на пять лет предполагает вступление в Европейское космическое агентство, запуск семи спутников с площадки американской SpaceX, а также строительство своего космодрома.

Предполагается, что в декабре 2022 запустят первый спутник Сич-2-30. Он уже проходит испытания. Группировка спутников будет ориентирована на зондирование поверхности Земли из космоса.