Илон Маск потерял 20 млрд долларов после заявления на комедийном шоу
Состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов после его высказываний на комедийном шоу. В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".
Об этом сообщает Forbes.
По оценкам Forbes, на этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 млрд долларов - до 145,5 млрд долларов.
Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,6 млрд долларов, пишет издание.
В ходе эфира он рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".
Напомним, биткойн восстановил часть потерь после обвала, спровоцированного Маском.
В начале марта Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes.
Отметим, состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%. Стало известно, кто возглавляет рейтинг Forbes.