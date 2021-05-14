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Илон Маск потерял 20 млрд долларов после заявления на комедийном шоу

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Вашингтон, Пятница 14 мая 2021 11:18
Илон Маск потерял 20 млрд долларов после заявления на комедийном шоу Фото: генеральный директор Tesla Motors Илон Маск (Win McNamee/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов после его высказываний на комедийном шоу. В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".

Об этом сообщает Forbes.

По оценкам Forbes, на этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 млрд долларов - до 145,5 млрд долларов.

Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,6 млрд долларов, пишет издание.

В ходе эфира он рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".

Напомним, биткойн восстановил часть потерь после обвала, спровоцированного Маском.

В начале марта Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes.

Отметим, состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%. Стало известно, кто возглавляет рейтинг Forbes.

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