Украина планирует запустить на орбиту семь спутников и создать космодром

Украина в течение пяти лет планирует вступить в Европейское космическое агентство и создать спутниковую группировку семи украинских спутников. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.

Об этом в эфире телеканала "Первый деловой" рассказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Он назвал ключевые цели космической программы на пять лет.:

вступление в Европейское космическое агентство;

создание украинского космодрома;

создание спутниковой группировки семи украинских спутников;

выход на орбиту спутника Сич-2-30, который будет готов в октябре и запущен в декабре 2022 года. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.

Спутник уже сложен и проходит испытания. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством.

Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.

"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - отметил Тафтай.

Программа требует 15 миллиардов гривен на пять лет.