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Соцсеть Clubhouse запустила приложение для Android

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 05:00
Соцсеть Clubhouse запустила приложение для Android Фото: ранее Clubhouse был доступен только для iOS (unsplash.com)
Автор: Даша Харченко

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android. До этого приложение было доступно только для iOS.

Об этом говорится в официальном заявлении соцсети.

С 9 мая приложение будет доступно для пользователей Android в США, а затем соцсеть запустит его в других англоязычных странах. Пользователи за пределами США могут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play.

"Наш план на несколько следующих недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе", - заявили в компании.

Напомним, неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Пресс-служба соцсети пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse.

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