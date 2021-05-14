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Вторые после США. Китай готовится посадить марсоход на Марс

Новина українською →
Китай, Пятница 14 мая 2021 15:48
Вторые после США. Китай готовится посадить марсоход на Марс Фото: Китай готовит посадку марсохода "Чжуронг" (space.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китай в период между субботой и средой планирует посадить на Марс космический зонд Tianwen-1 вместе с марсоходом "Чжуронг". Названный в честь китайского бога огня марсоход должен сесть в районе Утопии Планиция.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

После посадки марсоход "Чжуронг" несколько дней еще будет находиться в посадочном модуле для диагностических тестов. После завершения тестов китайский ровер отправится искать признаки жизни на Марсе.

Это первая попытка Китая совершить мягкую посадку на Марс космического аппарата. В случае успеха Китай станет вторым после США, кто отправил марсоход на Марс.

Соединенные Штаты Америки с 1976 года отправили на Красную планету девять космических кораблей, последняя такая посадка произошла в феврале 2021 года, когда на Марс прибыл марсоход Perseverance.

Напомним, в феврале 2021 года китайский зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса. На борту космического зонда находился марсоход "Чжуронг". Планировалось, что высадка марсохода на Красную планету состоится в мае-июне этого года.

Как писало РБК-Украина, после выхода на орбиту Красной планеты китайский зонд Tianwen-1 передал на Землю кадры Марса.

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