Вторые после США. Китай готовится посадить марсоход на Марс

Китай в период между субботой и средой планирует посадить на Марс космический зонд Tianwen-1 вместе с марсоходом "Чжуронг". Названный в честь китайского бога огня марсоход должен сесть в районе Утопии Планиция.

После посадки марсоход "Чжуронг" несколько дней еще будет находиться в посадочном модуле для диагностических тестов. После завершения тестов китайский ровер отправится искать признаки жизни на Марсе.

Это первая попытка Китая совершить мягкую посадку на Марс космического аппарата. В случае успеха Китай станет вторым после США, кто отправил марсоход на Марс.