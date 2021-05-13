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Италия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением

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Рим, Четверг 13 мая 2021 15:49
Италия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением Фото: логотип Google (google.com)
Автор: РБК-Украина

Регулятор в Италии оштрафовал Google на 102 млн евро. Причиной названо злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых приложений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянского регулятора.

В заявлении отмечается, что Google не разрешал приложению Enel JuicePass работать с операционной системой Android Auto, которая позволяет безопасно использовать приложения в автомобилях. “Несправедливо ограничивая ее использование и отдавая предпочтение Google Maps”, - цитирует издание сообщение регулятора.

Итальянский регулятор также заявил, что американский IT-гигант занимает доминирующее положение на рынке, которое позволяет ему контролировать доступ разработчиков приложений к пользователям через Android и его магазин приложений Google Play.

Представитель Google в Италии заявил, что компания “уважительно не согласна” с решением антимонопольного регулятора и изучит документы, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

Напомним, в феврале 2021 года ирландский и французский филиал корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.

В начале апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на Google за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

17 февраля Верховная рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

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