Италия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением

Регулятор в Италии оштрафовал Google на 102 млн евро. Причиной названо злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых приложений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянского регулятора.

В заявлении отмечается, что Google не разрешал приложению Enel JuicePass работать с операционной системой Android Auto, которая позволяет безопасно использовать приложения в автомобилях. “Несправедливо ограничивая ее использование и отдавая предпочтение Google Maps”, - цитирует издание сообщение регулятора.

Итальянский регулятор также заявил, что американский IT-гигант занимает доминирующее положение на рынке, которое позволяет ему контролировать доступ разработчиков приложений к пользователям через Android и его магазин приложений Google Play.

Представитель Google в Италии заявил, что компания “уважительно не согласна” с решением антимонопольного регулятора и изучит документы, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.