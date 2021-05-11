Facebook будет просить пользователей читать новости перед репостом
Социальная сеть Facebook будет просить своих пользователей читать новости перед репостом. Тестирование такой функции уже началось.
Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
"С сегодняшнего дня мы тестируем способ сделать более информативным обмен новостными статьями. Если вы перейдете по ссылке на новостную статью, которую не открывали, мы покажем подсказку, побуждающую вас открыть ее и прочитать, прежде чем делиться ею с другими", - говорится в сообщении.
Предполагается, что пользователь сможет проигнорировать это предупреждение и все равно репостнуть статью, поскольку, например, уже мог прочитать ее в другом месте. Однако в компании полагают, что новая функция может стать сдерживающим фактором от рассылки низкокачественных материалов.
Напомним, в апреле сообщалось, что хакеры слили в сеть данные более 500 млн пользователей Facebook.
Позже стало известно, что социальная сеть отказалась уведомлять пострадавших от слива данных о том, что их данные оказались в свободном доступе. В компании уточнили, что уязвимость была выявлена и устранена.