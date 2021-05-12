ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США исключат Xiaomi из "черного списка" китайских компаний

Новина українською →
Вашингтон, Среда 12 мая 2021 12:59
США исключат Xiaomi из "черного списка" китайских компаний Фото: основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны США исключит Xiaomi Corp из "черного списка" китайских компаний. Ожидается, что это в дальнейшем это откроет путь для американских инвестиций в производителя электроники.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении Минобороны США говорится, что обе стороны согласились завершить судебный процесс без дальнейшего оспаривания. На этой новости акции Xiaomi взлетели более чем на 6% на Гонконгской бирже.

Напомним, в январе 2021 года Xiaomi и еще восемь китайских компаний попали в "черный список" за вероятные связи с оборонной промышленностью Китая. Это означало, что американские инвесторы были обязаны избавиться от активов этих компаний до 11 ноября 2021 года.

Но уже в марте 2021 стало известно, что американским инвесторам не придется отказываться от сотрудничества с Xiaomi. Такое решение принял Федеральный суд США. Китайская компания обратилась в суд Вашингтона и заявила, что решение властей США о санкциях было незаконным, поскольку они не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Hi-tech Соединенные Штаты Америки Xiaomi Санкции
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет