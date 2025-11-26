Чутлива тема: у Зеленського вперше відреагували на скандал із Віткоффом

Україна не має стосунку до скандалу зі зливом стенограм розмов спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з росіянами. Київ розділяє офіційні документи та те, що відбувається навколо них.
Про це із посиланням на допис радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.
Подоляк заявив, що є позиція адміністрації США щодо мирного плану. Цей план обговорюється на кількох майданчиках з представниками США та країн Європи.
"Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії. Це складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота", - зазначив він.
Окремо, підкреслив Подоляк, є історії з неформальними контактами, записами розмов та витоками цих записів. Ці сюжети впливатимуть в першу чергу на внутрішню політику та дискусії в різних країнах, в тому числі в США.
"Україна до організації цих публікацій, зрозуміло, не має жодного стосунку. Ми діємо прямо: в межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою й абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями", - нагадав радник керівника ОПУ.
Подоляк також додав, що усі чутливі питання - тобто територіальні моменти, чисельність Збройних сил України тощо - будуть обговорюватися між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.
"Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну", - резюмував він.
Нагадаємо, що видання Bloomberg 26 листопада опублікувало записи розмов Віткоффа з помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим. Зі стенограми розмови випливає, що Віткофф давав Ушакову низку порад щодо того, як підлеститися до Трампа.
Серед іншого саме Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Це він порадив Ушакову організувати дзвінок Путіна Трампу за добу до візиту президента України Володимира Зеленського до США - через "переналагодження" Трампа Україна не отримала ракети.
Також зі стенограми стає зрозуміло, що розробником скандального так званого "мирного плану", який тиждень тому Білий дім намагався нав'язати Україні, є саме росіяни, а не США. Тим часом у Білому домі не просто не заперечили правдивості стенограми - там ще й похвалили Віткоффа за його дії.
Зовсім інші настрої серед американських політиків. Зокрема в Конгресі США деякі впливові республіканці відкрито назвали Віткоффа російським агентом та "зрадником".
Детальніше про "Віткоффгейт" та реакцію Білого дому - в матеріалі РБК-Україна.