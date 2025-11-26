Чутлива тема: у Зеленського вперше відреагували на скандал із Віткоффом

Подоляк заявив, що є позиція адміністрації США щодо мирного плану. Цей план обговорюється на кількох майданчиках з представниками США та країн Європи.

"Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії. Це складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота", - зазначив він.

Окремо, підкреслив Подоляк, є історії з неформальними контактами, записами розмов та витоками цих записів. Ці сюжети впливатимуть в першу чергу на внутрішню політику та дискусії в різних країнах, в тому числі в США.

"Україна до організації цих публікацій, зрозуміло, не має жодного стосунку. Ми діємо прямо: в межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою й абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями", - нагадав радник керівника ОПУ.

Подоляк також додав, що усі чутливі питання - тобто територіальні моменти, чисельність Збройних сил України тощо - будуть обговорюватися між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

"Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну", - резюмував він.