Чувствительная тема: у Зеленского впервые отреагировали на скандал с Уиткоффом

Подоляк заявил, что есть позиция администрации США относительно мирного плана. Этот план обсуждается на нескольких площадках с представителями США и стран Европы.

"Речь идет о попытке создать реалистичный механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии. Это сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота", - отметил он.

Отдельно, подчеркнул Подоляк, есть истории с неформальными контактами, записями разговоров и утечками этих записей. Эти сюжеты будут влиять в первую очередь на внутреннюю политику и дискуссии в разных странах, в том числе в США.

"Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения. Мы действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей, с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями", - напомнил советник руководителя ОПУ.

Подоляк также добавил, что все чувствительные вопросы - то есть территориальные моменты, численность Вооруженных сил Украины и т.д. - будут обсуждаться между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну", - резюмировал он.