Морські дрони СБУ підбили ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - джерела

Україна, Середа 10 грудня 2025 19:16
Морські дрони СБУ підбили ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - джерела Фото: танкер Dashan зі складу "тіньового флоту" (marinetraffic.com)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

Морські дрони Служби безпеки України 10 грудня вразили в Чорному морі ще один підсанкційний танкер РФ зі складу так званого "тіньового флоту". За попередньою інформацією, судно виведено з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.

За даними джерел, морські дрони СБУ Sea Baby 10 грудня атакували в Чорному морі танкер Dashan зі складу "тіньового флоту" Росії. Танкер маскує свою приналежність прапором Коморських островів.

Судно було перехоплено у виключній економічній зоні України, коли максимальним ходом та з вимкненим транспондером рухалося в бік портового термінала "Новоросійськ". Внаслідок атаки танкер отримав критичні пошкодження та повністю виведений з ладу - потужні вибухи чудово можна побачити на відео, яке показали джерела.

Приблизна вартість танкера - 30 млн доларів, а за один рейс він здатний перевезти нафти на 60 мільйонів доларів. Танкер Dashan перебуває під низкою санкцій, в тому числі тими, які запровадили Україна, Європейський союз, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

Морські дрони СБУ підбили ще один танкер &quot;тіньового флоту&quot; РФ у Чорному морі, - джерелаФото: скриншот

Операцію проводили 13-го Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України.

Нагадаємо, що це вже третій випадок ударів по російських танкерах за останні два тижні. Так, 29 листопада джерела РБК-Україна повідомили, що українські морські дрони Sea Baby вдарили по двох танкерах "тіньового флоту" РФ в акваторії Чорного моря. Мова про танкери Kairo і Virat.

Обидва судна були порожніми та прямували на завантаження до Новоросійська. Внаслідок атаки танкери було виведено з ладу, танкер Kairo намагалися відбуксирувати до Болгарії, але там він остаточно зазнав аварії.

Служба безпеки України тіньовий флот Війна в Україні Черное море Російська Федерація Санкції проти Росії
