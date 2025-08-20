UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

На човні через Дунай: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону

Фото: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону ()
Автор: Константин Широкун

Прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ України.

Повідомляється, що затриманий за 6000 доларів і 900 євро намагався підкупити прикордонника Ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе, 19-річного сина й ще п’ятьох чоловіків.

Для цього затриманий підготував гумовий човен із мотором. Прикордонник повідомив про пропозицію, і під час спецоперації організатора та його спільників затримали. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, на інших склали адміністративні протоколи.

Спроби нелегально виїхати з України

Нагадаємо, що двоє чоловіків поблизу Ужгорода намагались нелегально перетнути кордон на електросамокатах, їх затримали.

Також раніше повідомлялось, що СБУ викрила депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.

Раніше ми писали, що у Львівській області прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Окрім того, на Закарпатті було затримано правоохоронця, який за 4 тисячі доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПрикордонникиДПСУДунай