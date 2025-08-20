На човні через Дунай: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону

Повідомляється, що затриманий за 6000 доларів і 900 євро намагався підкупити прикордонника Ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе, 19-річного сина й ще п’ятьох чоловіків.

Для цього затриманий підготував гумовий човен із мотором. Прикордонник повідомив про пропозицію, і під час спецоперації організатора та його спільників затримали. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, на інших склали адміністративні протоколи.