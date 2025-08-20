На лодке через Дунай: пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения границы

Сообщается, что задержанный за 6000 долларов и 900 евро пытался подкупить пограничника Измаильского отряда, чтобы переправить через Дунай себя, 19-летнего сына и еще пятерых мужчин.

Для этого задержанный подготовил резиновую лодку с мотором. Пограничник сообщил о предложении, и во время спецоперации организатора и его сообщников задержали. Против мужчины открыто уголовное производство, на других составили административные протоколы.