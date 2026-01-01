Човен потрапив у крижану пастку на Дніпрі: як рятували людей у новорічну ніч (фото)

Вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Полтавській області у Facebook.
Українцям розповіли, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку о 23:48 середи, 31 грудня 2025 року.
Уточнюється, що сталась вона у селищі Градизьк (Кременчуцький район Полтавської області).
Згідно з інформацією рятувальників, у заплаві річки Дніпро - приблизно за 200 метрів від берега - у кризі застряг човен. На ньому перебували:
"Про небезпеку повідомив один із чоловіків, який зумів самостійно дістатися берега по кризі", - поділились у ДСНС.
Зазначається, що інший чоловік також намагався вибратися.
"Проте через провалювання під лід та виснаження почав кликати на допомогу", - повідомили рятувальники.
У підсумку працівники Градизької місцевої пожежної охорони зняли чоловіка з криги - за допомогою рятувальної мотузки - на відстані близько 50 метрів від берега.
Тим часом для порятунку жінки, яка залишилася у човні, водолази ДСНС залучили аероглісер:
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні - справжнє зимове похолодання.
З огляду на це українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.