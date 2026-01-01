Лодка попала в ледяную ловушку на Днепре: как спасали людей в новогоднюю ночь (фото)

Вчера накануне Нового года в Полтавской области лодка с людьми застряла во льду на Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области в Facebook.
Украинцам рассказали, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Службу спасения в 23:48 среды, 31 декабря 2025 года.
Уточняется, что произошло оно в поселке Градижск (Кременчугский район Полтавской области).
Согласно информации спасателей, в пойме реки Днепр - примерно в 200 метрах от берега - во льду застряла лодка. На ней находились:
"Об опасности сообщил один из мужчин, который сумел самостоятельно добраться до берега по льду", - поделились в ГСЧС.
Отмечается, что другой мужчина также пытался выбраться.
"Однако из-за проваливания под лед и истощения начал звать на помощь", - сообщили спасатели.
В итоге работники Градижской местной пожарной охраны сняли мужчину со льда - с помощью спасательной веревки - на расстоянии около 50 метров от берега.
Тем временем для спасения женщины, которая осталась в лодке, водолазы ГСЧС привлекли аэроглиссер:
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в Украине - настоящее зимнее похолодание.
Учитывая это украинцев предупредили: на реках и мелководье водохранилищ возможно появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
