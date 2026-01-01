Лодка попала в ледяную ловушку на Днепре: как спасали людей в новогоднюю ночь (фото)

Вчера накануне Нового года в Полтавской области лодка с людьми застряла во льду на Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области в Facebook.

Что известно о чрезвычайном происшествии и спасении людей

Украинцам рассказали, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Службу спасения в 23:48 среды, 31 декабря 2025 года.

Уточняется, что произошло оно в поселке Градижск (Кременчугский район Полтавской области).

Согласно информации спасателей, в пойме реки Днепр - примерно в 200 метрах от берега - во льду застряла лодка. На ней находились:

двое мужчин;

одна женщина.

Лодка, которая застряла во льду (фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA)

"Об опасности сообщил один из мужчин, который сумел самостоятельно добраться до берега по льду", - поделились в ГСЧС.

Отмечается, что другой мужчина также пытался выбраться.

"Однако из-за проваливания под лед и истощения начал звать на помощь", - сообщили спасатели.

В итоге работники Градижской местной пожарной охраны сняли мужчину со льда - с помощью спасательной веревки - на расстоянии около 50 метров от берега.

Тем временем для спасения женщины, которая осталась в лодке, водолазы ГСЧС привлекли аэроглиссер:

спасатели добрались до лодки;

пересадили женщину в аэроглиссер;

безопасно доставили ее на берег.