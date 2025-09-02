Чорний день для Костюк. Українка остаточно розпрощалась з US Open, зазнавши другої поразки поспіль

US Open-2025. Жіночій парний розряд, 1/8 фіналу

Вероніка Кудерметова / Елізе Мертенс (Бельгія) – Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) – 6:4, 6:1

Деталі матчу

У дуеті з румункою Русе українка в двох сетах поступилася парі Кудерметова / Мертенс, яка посіяна на турнірі під четвертим номером. Матч тривав 1 годину і 21 хвилину.

Костюк вийшла на корт вдруге за день – всього лише за декілька годин після майже тригодинного матчу одиночного розряду проти Кароліни Мухової.

У першому сеті Костюк і Русе вели 4:3 з брейком, але до кінця зустрічі виграли лише один гейм. Загалом за матч українка та її партнерка припустилися шести подвійних помилок, реалізували один брейк, але програли чотири свої подачі.

Таким чином, Костюк остаточно залишає турнір у Нью-Йорку.

Історичний турнір для Костюк

Вихід у третє коло US Open у парі став уже четвертим у кар'єрі Костюк. Втім, жодного разу їй не вдалося подолати цю стадію.

Водночас цьогорічна участь у турнірі стала для неї історичною: Марта стала першою українкою, яка змогла дійти до 1/8 фіналу одночасно в одиночному та парному розрядах на турнірі Grand Slam.

Як Марта грала на US Open-2025

В одиночному розряді Костюк здолала британку Кеті Бултер, туркеню Зейнеп Сонмез, а у третьому колі впевнено розібралася з француженкою Діан Паррі. Таким чином, вона вперше в кар'єрі пробилася до четвертого кола US Open.

Паралельно українка брала участь у парному розряді, де виступала в тандемі з румункою Єленою-Габріелою Русе.

У стартовому матчі дует упевнено подолав іспансько-італійську пару Джессіки Бузас Манейро та Елізабетти Коччаретто. А в 1/16 фіналу – Костюк і Русе вибили 14-х сіяних - бразилійку Беатріс Хаддад Майю та німкеню Лауру Зігемунд.