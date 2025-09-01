ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Костюк поступилася Муховій після 3-годинного матчу на US Open: як пройшов бій

Понеділок 01 вересня 2025 23:30
UA EN RU
Костюк поступилася Муховій після 3-годинного матчу на US Open: як пройшов бій Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Друга ракетка України Марта Костюк припинила виступи в одиночному розряді US Open-2025. У матчі 1/8 фіналу вона поступилася чеській тенісистці Кароліні Муховій, яка посідає 13-те місце світового рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Перебіг матчу з Муховою

Суперницею Костюк у 1/8 фіналу стала досвідчена чеська тенісистка Кароліна Мухова, фіналістка одного з попередніх турнірів "Великого шолома".

Перший сет розпочався для українки невдало, адже Мухова виграла три гейми поспіль і зрештою завершила партію на свою користь (6:3).

У другому сеті ініціативу перехопила Костюк, яка вела 3:1, проте суперниця зрівняла рахунок. Доля партії вирішилася на тайбрейку, де українка не залишила шансів чешці - 7:0.

У вирішальному сеті Мухова знову виявилася сильнішою, завершивши матч перемогою 6:3. Загальна тривалість поєдинку склала 2 години 50 хвилин.

За цей час Костюк виконала шість сейвів проти одного у суперниці, проте допустила більше подвійних помилок (7 проти 2).

Як Костюк пройшла до четвертого кола

Українка розпочала турнір із впевненої перемоги над британкою Кеті Бултер у двох сетах (6:4, 6:4).

У другому колі Костюк у трьохсетовій битві здолала туркеню Зейнеп Сонмез (7:5, 6:7, 6:3). Далі на її шляху стала француженка Діан Паррі, яку українка обіграла також у трьох сетах.

Цей результат став для Марти найкращим на US Open, вона вперше у кар’єрі вийшла до четвертого кола турніру Великого шолома в США.

Що далі для Костюк

Попри виліт з одиночного розряду, Марта продовжить виступи на турнірі. У парі з румункою Єленою-Габріелою Русе вона зіграє у 1/8 фіналу проти четвертої сіяної пари - "нейтральної" Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізи Мертенс.

Вихід у четверте коло US Open-2025 став найкращим результатом Костюк на цьому турнірі за всю кар’єру. Загалом на рівні "Великого шолома" її найвище досягнення - чвертьфінал Australian Open-2024.

Раніше ми писали, що на US Open-2025 Костюк створила історичне досягнення для національного тенісу, адже вона стала першою українкою, якій вдалося вийти в 1/8 фіналу одночасно в одиночному та парному розряді.

Також читайте, які місця займають українці у рейтингах WTA та ATP.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
У Парижі почалась зустріч "коаліції рішучих", на засідання приїхав Віткофф
У Парижі почалась зустріч "коаліції рішучих", на засідання приїхав Віткофф
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії