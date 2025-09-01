Єдина українка на турнірі: Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу у парі

Українська тенісистка Марта Костюк разом із румунською партнеркою Єленою-Габріелою Русе пройшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу, здолавши чотирнадцятий сіяний дует Беатріс Хаддад Мая та Лауру Зігмунд у двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Впевнена перемога над посіяними суперницями

У матчі другого кола парного розряду US Open 2025 українсько-румунський дует здобув переконливу перемогу з рахунком 6:3, 6:2.

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини, і перевага Костюк та Русе була очевидною протягом усієї гри. У другій партії суперниці взагалі не змогли зачепитися за подачу українсько-румунського дуету.

Костюк і Русе подали один раз навиліт, допустили дві подвійні помилки та реалізували п’ять брейків.

На рахунку Беатріс Хаддад Мая та Лаури Зігмунд не було жодного ейсу, вони зробили шість помилок на подачі та двічі програли свою подачу.

Наступні суперниці та плани у одиночному розряді

У третьому колі парного розряду Марта Костюк і Єлена-Габріела Русе зустрінуться з четвертим сіяним дуетом Веронікою Кудерметовою та Елізе Мертенс.

На старті турніру україно-румунський дует переміг Джессіку Бузас Манейро та Елізабетту Коччаретто, демонструючи стабільну гру на сітці та надійну подачу.

Також, Костюк продовжує боротьбу і в одиночному розряді. 1 вересня у Нью-Йорку українка проведе матч четвертого кола проти чешки Кароліни Мухової, намагаючись повторити або перевершити свій найкращий результат на US Open.

Єдина українка на турнірі

Марта Костюк залишилася єдиною представницею України на цьогорічному US Open в обох розрядах. Адже турнір для України розпочався непросто.

У першому колі свої виступи завершила Юлія Стародубцева, яка поступилася "нейтралці" Анні Блінковій.

Інша українка Даяна Ястремська програла Анастасії Павлюченковій і також вибула з турніру.

Слідома за ними і перша ракетка України Еліна Світоліна сенсаційно програла угорці Анні Бондар і залишила змагання.