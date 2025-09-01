ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Національний рекорд Костюк! Українка вперше в історії вийшла в 1/8 US Open у двох розрядах

Понеділок 01 вересня 2025 12:17
UA EN RU
Національний рекорд Костюк! Українка вперше в історії вийшла в 1/8 US Open у двох розрядах Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк створила історичне досягнення для національного тенісу. На Відкритому чемпіонаті США-2025 вона стала першою українкою, якій вдалося вийти в 1/8 фіналу одночасно в одиночному та парному розряді.

Про новий рекорд українки - повідомляє РБК-Україна.

Шлях до 1/8 фіналу в одиночному розряді

Для 22-річної Костюк цей турнір став справжнім проривом. Уперше в кар’єрі вона пробилася до четвертого кола US Open.

На шляху до історичного результату українка здолала одразу трьох суперниць: спершу британку Кеті Бултер, згодом туркеню Зейнеп Сонмез, а у третьому колі впевнено розібралася з француженкою Діан Паррі.

Ця переможна серія дозволила Костюк вийти до 1/8 фіналу одного з найпрестижніших турнірів світу, де на неї вже чекає зустріч із чешкою Кароліною Муховою, 13-ю ракеткою світового рейтингу.

Успіх у парному турнірі

Паралельно українка взяла участь у парному розряді, де виступає в тандемі з румункою Єленою-Габріелою Русе. У стартовому матчі дует упевнено подолав іспансько-італійську пару Джессіки Бузас Манейро та Елізабетти Коччаретто.

Справжнім успіхом стала перемога в 1/16 фіналу, де Костюк і Русе вибили 14-х сіяних - бразилійку Беатріс Хаддад Майю та німкеню Лауру Зігемунд.

Тепер у 1/8 фіналу на них очікує поєдинок проти одного з найсильніших дуетів світу - четвертих сіяних, "нейтральної" Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізе Мертенс.

Національний рекорд

Завдяки цьому результату Костюк стала першою представницею України, якій вдалося одночасно пробитися до другого тижня турніру "Grand Slam" в обох розрядах.

Раніше українські тенісистки також досягали стадії 1/8 фіналу на мейджорах, але робили це у різні роки. Серед них - Катерина та Альона Бондаренко, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, а також сама Костюк.

Зокрема, Марта грала в 1/8 фіналу на Ролан Гарросі та Australian Open, однак лише в Нью-Йорку змогла об’єднати ці досягнення в межах одного турніру.

Попереду ключові матчі

Обидва поєдинки українки - і в одиночному, і в парному розряді - заплановані на понеділок, 1 вересня.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

Крім того, дивіться відео ефектного удару Ястремської, який WTA визнала найкращим у липні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим